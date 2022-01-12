NCC於12日委員會議依據有線廣播電視法第29條第3項、有線廣播電視系統經營者申請頻道規劃及其類型變更許可辦法等規定，許可台灣數位寬頻、大豐、新高雄3家系統經營者申請營運計畫中「頻道之規劃及其類型」基本頻道變更，另付費頻道異動之申請予以備查。

NCC表示，台灣數位寬頻、大豐、新高雄申請營運計畫中「頻道之規劃及其類型」基本頻道變更/付費頻道異動案，內容主要包括第73頻道新增Eleven sports 1、第74頻道新增Eleven sports 2，以及相關頻道位置調整。

NCC表示，在新增前述頻道後，除於第72至第74頻道形成體育頻道區塊，使消費者實際得以收看頻道數增加外，並期望節目內容愈發精進，提升頻道內容多樣性，增進消費者權益。

NCC提醒，頻道異動經許可或備查後，業者即可依有線廣播電視法相關規定，於頻道異動前5日，連續5日於頻道中以插播式字幕方式通知訂戶，完成頻道異動變更程序。