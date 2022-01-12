八三夭12日出席Hit Fm聯播網活動。近日有看到王力宏、李靚蕾離婚風波，引起熱論，主唱阿璞表示對該新聞沒有太多評斷、想法，「這時代是滿瘋狂世代，感情上都是2個人的事情，和平溝通就好，都是他們的事情，不甘我們的事。」已婚的小橘直言與老婆互知手機密碼、沒有任何隱私，彼此放心信任。

小橘透露兒子出生後，全家重心都在兒子身上，但之前忙籌備新專輯，連續2周都沒有長時間在家，「有次太想兒子，開車來回3小時」，被問及不會想老婆？他笑說跟老婆會用手機視訊聯絡，小孩不會用手機，一定要親自回家陪小孩玩耍互動。

八三夭去年自立門戶，開始製作新專輯、打造專業錄音室和練團室，花費不少，團員們當時集體負債上百萬元，昨透露現在幾乎都已還清債務。身為財務長的霸天，表示之前開團務會議，大家皆臉色凝重，還打趣說沒想到拍MV這麼花錢，MV只能拍到3點半，因為要趕去銀行信貸。

近來NFT與元宇宙超夯，成員劉逼也略有研究，日前購入周杰倫（周董）挺朋友的Phanta Bear NFT，轉售後獲利不少，劉逼僅透露賺了約半年的房租，被團員笑虧叫「劉董」，劉逼坦言這個風險滿高，「不會特別去推薦，真的有想了解才會分享。」

八三夭12日出席電台活動，宣傳新專輯，成員阿電（左起）、霸天、阿璞、小橘、劉逼。（Hit Fm聯播網提供）