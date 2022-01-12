一年一度的電玩界盛事「2022台北國際電玩展TGS」，即將於下周六（22日）起至25日正式在南港展覽館1館開展，而今（12日）就率先舉行展前記者會公布參展陣容，今年以「玩越澟冬」作為TGS主軸，預計將有超過140款遊戲、硬體等參與實體展覽以外，各家機廠商也將於22日到24日晚上在YouTube及Twitch上進行直播發表會。不過目前疫情仍有變數，因此主辦單位表示，今年也將因應防疫去進行滾動式調整，入場者間的防疫距離也會隨防疫政策所更動，預計入場人數將與去年相約。

今年2022台北國際電玩展中，最引人注目的當然少不了適逢在台上市20周年的《RO仙境傳說》系列，更預告將會特別曝光3款台灣未上市的作品。（石欣蒨攝）

今年的TGS現場就將有逾140款跨平台遊戲參展，當中包括桌遊、手遊、獨立遊戲等在現場迎接玩家，當中最矚目的當然就是今年適逢在台上市20周年的《RO仙境傳說》系列，其更預告將會特別曝光3款台灣未上市的作品，另外台灣玩家引頸期盼的跨平台MMORPG大作《奧丁：神叛》也將於台灣正式登場，還有日式經典RPG《復活邪神》系列更將首度在TGS登場，並將在展覽中宣布重磅消息。

本屆TGS即日起至可至ibon、KKTIX預購，更能在現場以悠遊卡自行購票入場，憑票更可抽PS5、Switch、Xbox、吃喝玩樂旅遊券等總價值超過30萬好禮。（台北市電腦公會提供）

而TGS今年也因應防疫，特別首次跨界與電玩節目《共玩湯》及PlayStation平台、萬代南夢宮娛樂等知名遊戲大廠合作，在22日到24日每晚6點起推出線上特別節目2022 Taipei Game Show ONLINE，日本遊戲大廠SQUARE ENIX預計於春季上線的手遊新作《聖劍傳說ECHOES of MANA》也將在節目中登場，將首度公開實機遊玩。本屆TGS即日起至可至ibon、KKTIX預購，更能在現場以悠遊卡自行購票入場，憑票更可抽PS5、Switch、Xbox、吃喝玩樂旅遊券等總價值超過30萬好禮。