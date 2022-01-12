第17屆WSBL女子超級籃球聯賽下周一（17日）點燃戰火，國泰人壽、台元紡織、中華電信、台灣電力4支娘子軍蓄勢待發，4隊本季都有新人好手準備展現活力，台元的UBA連兩屆冠軍賽MVP林蝶，以及國泰過去是文化大學主力的徐玉蓮，成為新人后熱門。

對於個人獎，林蝶、徐玉蓮在以球隊戰績優先下，不會放棄爭取機會，徐玉蓮進入到國內女籃霸主國泰，教練鄭慧芸看好她複製UBA大專生涯的好身手，開出單場10分、10籃板、10助攻、10抄截超狂目標，徐玉蓮說：「來到台灣女籃最高層級，自己興奮又緊張，雖然教練給我的目標相當高，但也代表對我的信任，我也會努力跟學姐們學習，全力發揮。」

林蝶是世新大學女籃完成108學年、109學年UBA大專一級女籃2連冠的功臣之一，也連續兩年榮膺冠軍賽MVP，來到台元後，前輩蔡佩真會提醒她如何修正場上問題，對於新人后保持盡力就好的心情去面對。

同樣來自世新大學的謝津宛，以選秀狀元之姿進入台電，教練楊政盛期許她成為新人好手中效率值最高的一位，上場就能為球隊做出貢獻；至於電信菜鳥陳怡萱，表示個人第一個WSBL賽季希望穩紮穩打，從防守做起為球隊帶來勝利。