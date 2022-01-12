紀言愷鼓起勇起告白卻被見周曉涵婉拒。（TVBS提供）

紀言愷一把抱住曾莞婷，兩人四目相接。（TVBS）

紀言愷陪曾莞婷跑８千公尺操場。（TVBS提供）

JR紀言愷在TVBS《機智校園生活》飾演體育老師，心儀周曉涵許久，近日因宥勝加入哈福高中，讓他心急決定對周曉涵表達心意；另一邊訓導主任曾莞婷，原來大學時期因紀言愷曾陪伴她跑完８千公尺操場，兩人再次於哈福高中相遇，母胎單身許久的她，也決定勇敢追愛。劇情將迎來告白大會，宥勝、周曉涵、曾莞婷、紀言愷，四角關係究竟會再如何發展，備受期待。

戲中周曉涵希望可以為宥勝一起分擔壓力，卻被宥勝婉拒並告訴她，認為自己對於兄弟殉職相當愧疚，沒資格擁有幸福，此話讓周曉涵傷透了心。紀言愷見周曉涵哭泣，上前陪伴安慰，並鼓起勇氣對周曉涵告白：「見到你的第一刻就喜歡你，不要再自己一個人傷心，讓我照顧你好不好。」卻被周曉涵以「我想一個人靜一靜」打槍離開。

若看見女生在哭會如何安慰？紀言愷表示會先問對方若在旁邊會不會有壓力，若有的話會先離開，若沒有會在旁邊陪她哭完，再問她是否需要說說話。周曉涵分享戲外若遇到傷心事在哭時，不喜歡一直被安慰，會想要冷靜，「被安慰反而更想哭」。

戲中紀言愷對周曉涵一見鍾情，終於等到機會鼓起勇氣告白，紀言愷表示戲外曾有一見鍾情經驗，但都僅是喜歡，因為一定會先看順眼被吸引，還是要當朋友相處、了解之後再交往。紀言愷分享當時追老婆是自己先告白，平時會給老婆一些小驚喜，讓對方感受到浪漫，像是甜蜜話「愛你」、「喜歡你」，平時也會掛在嘴上。戲中周曉涵被紀言愷趁亂告白，她表示過去曾有次失戀時，被一個要好的朋友告白，因為自己不喜歡被趁亂告白，所以直接告訴對方「還沒走出來」委婉拒絕。

劇中曾莞婷從小力追完美，大學時期怕體育課被當，努力地要跑完8000公尺操場，卻因體力透支差點昏倒，被當時正在球場上的紀言愷一把抱住、撐腰，倒入他懷裡，兩人四目相接，曾莞婷沒有因此倒地，還被牽起手陪伴跑完。曾莞婷戲中運動體力透支，現實生活中的她也不愛跑步，但有空時會上健身課程或打羽球，唯一的例外是帶愛犬散步時會認真陪牠玩、陪牠跑。她憶起過去曾有次激烈運動到想吐：「剛開始加入大牙老公組的羽球隊，大牙老公認真的把我們當國手訓練，一直折返跑，一開始很不習慣一直乾嘔想吐，後來讓自己休息一下就好點。」

《機智校園生活》演員曾莞婷、愛雅、梁瀚名11日晚間於YouTube首播空降聊天室與網友線上聊天，周曉涵、宥勝突然出現，粉絲非常雀躍驚喜，梁瀚名好友梁舒涵也一同加入開他玩笑，戲劇片頭曲歌手王欣晨Amanda也在線上與大家互動。首次參與的曾莞婷讚線上首播宛如一場同樂會，留言跑超快，都來不及回。當在線人數接近萬人時，網友們一片沸騰，許願若在線人數破萬希望梁瀚名跳舞、黃柏峰唱歌，創下破萬人同時在線觀看紀錄。昨日劇情宥勝帶班上同學一同出遊烤肉，暗戀紀言愷的曾莞婷，希望可以一同參與，竟意外打聽錯時間、地點，線上曾莞婷入戲以哭臉貼圖回應大家：「好想吃烤肉，我的心只有紀老師！」愛雅喊著：「還有主任、阿喜還沒到。」網友們紛紛回應「主任阿喜被放鳥」、「主任不要傷心」，聊天室超熱鬧，笑成一片。