躲警察竟繞車360度大迴轉 警車緊跟發現「在繞圈」傻了

台版GTA在台東！1名男子日前駕駛車牌被註銷的轎車至台東遭警方攔檢，他竟開始一路狂飆拒檢，在一處路口時還上演「2次大迴轉」，當場繞著1輛紅車360度轉圈後才直行離開，過程中警車先是跟在後方，接著員警疑似開到一半發現「正在繞圈」才傻眼停下，所幸最後警方有順利逮到男子。

臉書「記者爆料網」日前曝光1段影片，影片中1輛紅車在路口停等紅燈，過程中後方1輛黑車正與警車追逐，黑車先是從紅車右側邊駛過後大迴轉到紅車左側，接著一路逆向行駛一段距離後，「再次大迴轉」從紅車右側直行離開，全程警車都在後方跟著，直到黑車第2次迴轉，警車才待在路面一會，接著才繼續追車。

男子駕駛車牌被註銷的轎車至台東遭警方攔檢，他竟開始一路狂飆拒檢，在一處路口時還上演「2次大迴轉」，當場繞著1輛紅車360度轉圈後才直行離開。（翻攝自臉書「記者爆料網」）

臉書PO文透露，該名黑車駕是是來自台南的楊姓男子，楊男當天開著車牌被註銷的轎車到台東市，被巡邏警車發現後，竟加速逃逸並繞著其他車輛大迴轉，一度成功甩開警車，不過最後警力找來警力支援，楊男才會包圍，被開出8件闖紅燈、危險駕駛等6萬6800元罰單。

其他網友看到影片後笑說，「這是當遊樂場嗎」、「草菅人命！不管他人死活！還好沒有二次傷害」、「台版GTA在台東」、「警察：我現在是被整了嗎」、「紅車駕駛應該看傻眼了」、「還有警方有逮到人，不然這真的太強了」、「這迴轉技術可以學學」。