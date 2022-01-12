資深媒體人周玉蔻創立「放言科技傳媒」上午遭國民黨北市議員徐巧芯爆料，「放言」則發出聲明回應，自家合作案的協商簽約過程，與其他家媒體相同，且股東皆為民間人士。台北市議員游淑慧則指出「放言傳媒」從2018年成立到2021年，短短四年一路靠著黨國奶水就賺進千萬。對此，前民進黨立委郭正亮直言，這完全是不公不義的標案，而且是4年來不斷，有這樣的政府嗎？這種政府真的丟臉丟到家！

游淑慧12日在臉書發文指出，徐巧芯努力地從政府採購網系統中，整理了這四年來，民進黨政府給了周玉蔻870萬標案。但大家以為這樣周玉蔻的胃口就能滿足了嗎？正所謂「正餐要吃，點心也要吃」。除了正式招標的採購案外，政府業配也會用10萬元以下的採購案，因為10萬以下免招標，所以採購網也就找不到了。

游淑慧舉例，新竹市長林智堅的新竹市政府，就購買放言官網的廣告，宣導酒駕零容忍的政策，採購費用 98000元，免招標，給放言當點心塞塞牙縫！而這些類點心還有多少？天知道。

游淑慧指出，《放言傳媒》是2018年4月成立的，彷彿為民進黨選舉而生。算一算，放言傳媒從2018年成立到2021年，短短四年，一路靠著黨國奶水就賺進千萬。當然，周玉蔻的事業版圖也不只有這一個放言傳媒。還有一家夢想成真文創公司！2022年選戰，周玉蔻又能摩拳擦掌、準備大發利市。對此，「放言」也發出聲明指出，自家合作案的協商簽約過程，與其他家媒體相同，合情合理合法，歡迎檢驗。

國民黨台北市議員 徐巧芯。(圖/翻攝自 徐巧芯臉書)

郭正亮12日在《TBVS》政論節目「國民大會」中表示，這個就太明顯是政府跟政黨標案，除了林智堅是用政府的錢外，還有一些個別的候選人是在選舉的時候為了跟周玉蔻做關係，而政府的標案，如果任何一個媒體的主持人運用其影響力，去跟各縣市政府單位去要標案，而被要標案的單位，因畏懼其淫威，不知道會不會得罪她，而她會因此在電視、廣播上亂罵一通，人家多少總要招呼她。

郭正亮續指，又各個政府總要有一些KPI的指標，她成立隨便一家公司，結果股權佔85%，其他媒體同業公司資本額都好幾億，不會說一個人獨占嘛！而且那些公司的媒體主持人也不會自己去當媒體主持人啊！全部都違反。

郭正亮質疑，她登廣告做文宣做得好不好不好斷定，但從流量來看，總可以做一些初步判定，這是可以比較的，如果做得不好下次就不給，而台電、中油為什麼就從來不做這樣的比較？而周玉蔻的媒體公司卻每次都有，為什麼會這樣呢？而且還做過一些奇奇怪怪的研究，為什麼都有一堆理由？

郭正亮強調，有哪個節目主持人常常在節目罵別人，然後還可以拿到那麼多關係？台灣有誰是第二個？沒有嘛！電視台有請很多名嘴，但名嘴不會自己去標案，因為標案的單位和主持人完全是2回事嘛！而且周玉蔻所謂的民間持股人，其他人持股都是非常少股的，她就完全主導，有賺錢也是她主要分配，佔85%耶！所以這完全是不公不義的標案，而且是4年來不斷如此，國家機構也不檢討，國營事業也不檢討，就因為懼於她的媒體淫威，就一再讓她得標，或是她有可利用之處，讓她在選舉繼續罵人，有這樣的政府嗎？這種政府真的丟臉丟到家嘛！