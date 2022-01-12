國民黨在四大公投、台中立委補選以及立委林昶佐罷免案等選戰中連戰連敗，引發各界關注。前國民黨主席洪秀柱表示，「一個政黨可以失去一次選舉，但是不可以失去她的靈魂」；對於黨內改革的聲音，洪秀柱指出，棄守所有該堅持的原則、走所謂的「中間路線」，不要去觸碰敏感的統獨問題，但請問我們有因此勝選嗎？

洪秀柱今天(12日)在臉書上表示，昨天驚聞立院老同事龐建國墜樓身亡，「這消息讓我震驚，也讓我痛心。經過一夜的沉澱，今日心中還是有很多的感觸」。她也指出，從四項公投到罷免、補選，本黨在一個月內經歷了三場挫敗，實在該痛定思痛、深自反省。

洪秀柱認為，中國國民黨的前途，不但是黨員同志以及支持者所關心的，更關係著台灣的生存與發展，如果我們不能堅定地走正確道路、不能牢牢掌握自己的話語權、不能用淺顯的論述說服民意，而是放任民進黨胡作非為、隻手遮天，「那麼，台灣未來只有死路一條」。

洪秀柱坦言，從公投的失敗到罷免、補選的失利，本黨目前面臨的危機，不僅是宣傳機制失靈，就連過去我們引以為傲的組織動員能力都已大不如前。現下，本黨該如何在資源極度匱乏、支持力量渙散的情勢下，再度重整旗鼓、站穩腳步，考驗著黨中央的智慧，也考驗著台灣民眾的理性。

洪秀柱也說，自己曾在全代會上大聲疾呼，「一個政黨可以失去一次選舉，但是不可以失去她的靈魂；可以失去她的版圖，但不可以失掉她對價值的堅持」。成敗勝負本是常態，但是失去黨魂、黨德與路線，這個黨必將淪亡。

不過，另洪秀柱憂心的是，許多主張「改革」的聲音，竟是希望本黨因應選舉考量，棄守所有該堅持的原則、走所謂的「中間路線」，不要去觸碰敏感的統獨問題，但請問我們有因此勝選嗎？例如，每一次本黨選舉落敗，「九二共識」就成為眾矢之的，然而卻沒有人思考過，在本黨勝選時，「九二共識」也一直是本黨的兩岸政策主張。問題不在於「九二共識」，而是我們有沒有能力、智慧和勇氣，去闡明我們的立場。

洪秀柱更說，自己十分能夠體會龐委員對社會的沉痛、對台灣的絕望，然而「千金之子，不死於盜賊，何者？其身之可愛，而盜賊之不足以死也。」各位朋友，在這遍地腥羶、滿街狼犬的時代，不要虛擲寶貴的生命！相信「千年暗室、一燈即明」，繼續堅守信仰、永不放棄希望，天總會亮！讓我們一起奮鬥，成為彼此前進時的光芒。