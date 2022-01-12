國道1號雲林縣虎尾段北上235.7公里處，12日晚間19時15分1輛白色轎車疑因自撞中央隔離島起火燃燒，雲林縣消防局人員趕往現場，15分鐘後將火勢撲滅，41歲曾姓女駕駛即時逃出，受輕傷送台大醫院雲林斗六分院，目前由警方釐清事故原因中。
雲林縣消防局表示，12日晚間19時15分接獲民眾報案，立即派1輛水廂消防車車與1輛救護車前往馳援，抵達現場時只見1輛白色轎車已燃起熊熊大火，車子零件散落一地，造成北上車道一度回堵，所幸曾姓女駕駛沒有受困車內，自行逃離到車外待援。
國道1號雲林縣虎尾段北上235.7公里處，12日晚間19時15分1輛白色轎車疑因自撞中央隔離島起火燃燒，雲林縣消防局人員趕往現場，15分鐘後將火勢撲滅，41歲曾姓女駕駛即時逃出，受輕傷送台大醫院雲林斗六分院，目前由警方釐清事故原因中。
雲林縣消防局表示，12日晚間19時15分接獲民眾報案，立即派1輛水廂消防車車與1輛救護車前往馳援，抵達現場時只見1輛白色轎車已燃起熊熊大火，車子零件散落一地，造成北上車道一度回堵，所幸曾姓女駕駛沒有受困車內，自行逃離到車外待援。
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