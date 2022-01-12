農曆新年即將於兩周後來到，Global Mall也宣布春節檔期明（13日）起開跑，2月15日前將推出「福虎生風」優惠活動，不僅祭出3大回饋，包括百萬點數紅包大放送、滿額享回饋10%，還有今年首推出的「跨界福袋」，而為了讓不能出國過節的消費者，在國內也能歡樂走春，更於新北中和店推出「跳跳虎」、「三眼怪」、「史迪奇」獨家期間限定店，以及首度攜手太古可口可樂打造獨家「循光。尋光」展覽，預計年節檔期整體業績成長10%。

Global Mall「環球Online」推出資生堂「怡麗絲爾彈潤水乳幸虎快樂組」，價值5040元，優惠價2700元。（Global Mall提供）

Global Mall 桃園A8店大年初一開賣100個福袋，每袋666元，內含100元禮券及多項生活雜貨，再加碼抽iPhone 13。（Global Mall提供）

Global Mall屏東市店大年初一推出500個福袋，最大獎為價值4萬9800元的tokuyo Mini玩美按摩椅。（Global Mall提供）

今年Global Mall的「福虎生風」春節檔期就率先狂撒百萬點數，28日至2月6日APP會員天天扣5點即抽1000點試手氣，大年初一至初五至全台八店消費，再加碼點數天天放大5倍送，而持GMpay刷Global Mall聯名卡至新北中和、桃園A19及屏東市，當日累計消費滿5000元，最高可送500元電子商品禮券，回饋率達10%以外，還推出了低門檻滿額贈，明起至2月15日前至全台八店或「環球Online」線上購物，刷Global Mall聯名卡單筆滿2000元即送百元電子商品禮券。

Global Mall新北中和店將於今年大年初二首推「虎禮快樂」跨界福袋，包括ToysRus樂高玩具組、建築樂園門票、湯姆熊代幣、MisterDount甜甜圈等，999元。（Global Mall提供）

Global Mall新北中和店將於今年大年初三首推「虎禮享受」跨界福袋，包含按摩券、小米藍芽耳機、小樽下午茶券，999元。（Global Mall提供）

而過年當然少不了每年備受期待的新春福袋，今年Global Mall看準去年因疫情的影響，帶動了「環球Online」線上購物達爆發性成長超過10倍之餘，也讓去年全年度整體業績接近持平；今年再趁勢首推以跨品牌、主題性為主軸的「跨界福袋」，強調健康舒壓、大人或親子體驗、美食百寶袋一次匯集多款人氣商品，同步於全台七店及線上推出超過2000個、總價值超過300萬元的福袋，最高可獲價值超過18萬元的按摩椅，以及智能電動車、洗衣機、iPhone 13、多家飯店住宿券等大獎，當中將有10%的福袋就搶先於25日到30日期間開放線上預購，而各店則將於初一起開賣各款限量福袋。

Global Mall今年春節首度攜手太古可口可樂，以NG寶特瓶打造獨家「循光。尋光」永續展，板橋車站「祈願燈牆」可寫下願望貼於寶特瓶後方，展覽後的寶特瓶更會回收再製成日常生活用品。（Global Mall提供）

Global Mall新北中和店在2月15日前推出「跳跳虎、三眼怪、史迪奇」獨家期間限定店，還有百元玩「新春搖搖樂」抽近千元的限定商品等活動。（Global Mall提供）

除了優惠以外，Global Mall也帶來了多個春節應景打卡點，不僅首度攜手太古可口可樂，以5000個NG寶特瓶於全台八店打造獨家「循光。尋光」永續展覽，像板橋車站店就以回收的NG寶特瓶打造了整面「祈願燈牆」，邀請民眾寫下心中新年願望貼在寶特瓶後方，一同完成永續裝置的創作，而展覽後的寶特瓶也將回收再製成日常生活用品，延續永續的理念。而新北中和店則於明起至2月15日前打造了「跳跳虎、史迪奇、三眼怪」春節獨家快閃店，集結近千款迪士尼經典角色周邊商品，還有百元玩「新春搖搖樂」抽近千元的限定商品、百元復古彈珠台贏30cm迪士尼大娃娃等活動。