高雄38歲黃姓男子酒後駕車，高速衝撞正在過馬路的林姓男子一家人，造成1死3重傷的慘劇，由於事發前黃男不顧友人勸阻，執意酒後開車上路，且有違規高速行駛、闖紅燈等情事，原先黃男遭到法院依過失致死罪裁定收押，今(12日)在檢方起訴移審後，法院重開羈押庭，並認同檢方起訴法條，改以殺人罪裁定延押。

黃男去年12月26日晚間在咖啡廳與友人喝完酒後，竟還執意駕車上路，未料在河東路和國民街口直接衝撞正要過馬路的林姓男子一家四口，導致林男37歲的范姓妻子傷重不治，林男與2個女兒也身受重傷，黃男被警方測出酒測值高達1.24毫克，經警方調查，與黃男同車的趙姓友人當天並未飲酒，也曾勸阻黃男不要酒駕開車，但黃男卻搶下鑰匙堅持要開車上路。

酒駕致死案發前，黃男開著突然可以發動的愛車與3名友人在咖啡廳碰面，黃男喝了半瓶威士忌後，原班人馬相約到熱炒店吃晚餐，原要由未飲酒的趙姓友人開車載黃男前往熱炒店，但黃男在酒精的催化下，搶走趙男手中的鑰匙，執意由他開車前往，隨後就發生1死3傷的慘劇。

酒駕車禍事發18天後，檢察官認定黃男酒後駕車，導致1死3重傷，具有殺人不確定故意犯意，涉犯不能安全駕駛、殺人及殺人未遂等罪，檢方擇重論處，依殺人罪起訴黃男，並請法院從重處刑，以資儆懲。黃男移審後，法院以殺人重罪裁定羈押。

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