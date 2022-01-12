新冠肺炎疫情讓民眾相當緊張，去年學生們居家度過史上最長暑假，今年教育部體育署學校體育組指導的「學生體育育樂營活動」，將以嚴謹的防疫措施回歸，讓學生們能有兼具健康與樂趣的寒假假期，12日起開放網路報名。

配合體育署長年推行學生規律運動政策，國立體育大學每年於寒、暑假辦理「學生體育育樂營活動」，結合各特色學校在台灣北、中、南、東4大區域同時舉辦，深受家長及參與學生喜愛，今年寒假為了讓更多學生體驗多元運動，將每梯次課程改為1天，規劃辦理72個梯次，預計將吸引3500名學生參與。

本次活動持續以「走出戶外、擁抱山海」為宗旨，並以「相互了解、友誼、團結與公平競爭」為目標，規劃樂趣化、多元化的體育活動，並新增近年受年輕族群歡迎的幾種運動項目，包括東京奧運首次納入的滑板，以及2024將首度登上奧運殿堂的街舞。

體育署表示，體育育樂營3500個名額優先提供給弱勢學生，若有其他名額則開放給一般學生，相關參加對象資格，依各梯次活動內容為主，這次活動也遵循中央流行疫情指揮中心防疫政策，進出校園及教室、用餐前均須以酒精消毒，且落實實聯制及體溫量測，活動期間除用餐及飲水外全程配戴口罩，加強手部衛生，保持安全社交距離，活動工作人員皆接種新冠疫苗2劑滿14天，且於活動前提供3日內抗原快篩或PCR檢驗陰性證明。