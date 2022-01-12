行政院會13日將通過促轉條例修正案，及「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」草案，確立返還財產與權利回復的法源；據了解，相關沒收財產原則上原物返還。

行政院官員表示，修法是因促轉條例要求，須規劃回復並賠償威權時期被害者或其家屬的名譽及權利損害，且總統蔡英文與行政院長蘇貞昌都曾明確做出政策宣示。

現行促轉條例僅能撤銷司法判決，但威權時期不法態樣很多，像是行政機關作為就是其一，此次修法將補足現行促轉條例第6條於平復「司法不法」不足的地方，同時將「行政不法」納入。

至於「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」草案，草案規劃在行政院下設立基金會，處理對民眾生命、人身自由、健康損害等侵害賠償，除提高賠償基數標準，另因不法之行政行為遭擊斃、刑求致死等，也將有明確的換算賠償金額。至於相關賠償財源，擬由收歸國有的不當黨產支應。

草案規定政治犯在威權統治時期1945年8月15日至1992年11月6日之間，遭政府沒收的財產，將規劃原物返還，無法返還者改以金錢賠償；若為無法返還的土地，擬按照公告土地現值或公告土地現值占一般正常交易價格比例計算。

據了解，相關沒收財產若為國家閒置或廢止的動產，原則上將原物返還，無法返還部分，將以金錢折算賠償方式處理，同時也要考量國家財政；其餘細節，將於草案通過後對外說明。