美國聯準會（Fed）12月會議記錄暗示要加速升息對抗通膨，國際信評機構惠譽（Fitch）據此調高對Fed的升息預測，預期今年升息2次，明年多達4次，意味2023年底前聯邦基金利率將升抵1.75％。

惠譽預測，Fed今年會在6月、9月各升息1次。Omicron疫情肆虐，恐推遲就業極大化來臨時間，不會在Fed3月例會前實現。

惠譽早前預測Fed今年升息1次，明年升2次，每次升1碼（25個基點）。換句話說，2023年前聯邦基金利率最高升至1％。

上述預測是惠譽在Fed去年12月政策會議召開前所做，但Fed官員於12月例會高唱鷹調，示意將提前於今年3月中止購債，通膨措辭也更改，承認並非暫時性。

根據12月會議記錄，聯邦公開市場委員會（FOMC）與會者大多認為，完全就業可望在近日內達成。如今Fed將通膨視為妨礙經濟持續復甦的潛在威脅，強調通膨預期定錨有其必要，避免之後出現貨幣政策劇縮的情況。

惠譽指出，通膨高出預期，薪資增幅拉大與服務業通膨（包括租金通膨）加劇，讓Fed更加擔心通膨範圍不斷擴大，已不僅止於疫情相關的物價衝擊，因而促使Fed加快升息步調。

美國勞力依舊短缺，薪資增幅恐有進一步擴大之虞。最近的數據顯示，美國去年12月的勞動參與率停留在61.9％，失業率降至3.9％。

Fed這回結束QE（量化寬鬆）到升息的間隔時間，會比2014－2015年緊縮貨幣時要短得多。但惠譽認為，Fed仍將謹守緊縮貨幣措施的順序，在QE逐步退場後，監控金融市場的反應。

惠譽雖調高Fed的升息預測，對美國和全球國內生產毛額（GDP）的預估不變。這家國際權威信評機構認為，私人部門對美國借貸成本上揚已做好準備。但調高Fed的升息預測後，無論是美國公債殖利率，或是美元兌歐元及人民幣匯率都隨之看漲。