迎向2022後，台灣疫情卻開始再度延燒，境外移入不斷創新高，近半都是由美國輸入，讓人匪夷所思。對此就有旅美台人分享美國的現況與檢疫流程，直呼真的不太意外。

一名網友在PTT八卦版表示，自己在去年11月底返台，一周前又飛往美國。他表示，在Omicron尚未爆發時，美國與台灣很像，餐廳點完後就脫口罩，上班上課也脫口罩，但美國醫療資源不像台灣如此便利，做檢測不是去醫院，而是直接前往設在停車場的檢測站，還跟得來速一樣不用下車，若是選免費篩檢，就必須等2天後收電子報告或自行上網查詢。

原PO表示，回台灣戳過鼻子後發現，美國真的就只是「挖鼻孔」，猜測是怕民眾不舒服而不願意受檢，寧可降低準確率，增加篩檢數。他也指出，Omicron傳染力超乎預期，不少認識的朋友前2年都安然度過，卻都在這波中鏢，不過許多人都是無症狀，最嚴重就是咳嗽，不知道是打三劑發揮作用，還是Omicron重症率真的低。原PO說，對於輕症以下患者，美國都是直接叫人回家，而不是入院隔離治療。

原PO也大嘆，美國疫情爆炸後，再度回到居家辦公、上課模式，但或許是重症率低，美國人似乎真的沒在怕，日常生活幾乎沒變，國內線班機甚至還是載滿旅客，讓剛返美的他嚇壞了，因為搭乘國際線的時候機上滿是空位。原PO補充，Omicron傳染性強，但無症狀多，加上美國「溫柔」的挖鼻孔，相信許多回台確診的旅客，是真的不知道自己染疫。