21歲新加坡創作新人陳耀威日前發行個人首張創作單曲〈尋尋覓覓〉正式出道，他在前年疫情劇變時，下定決心要把歌唱練好，無畏疫情決定隻身來台拜師學藝，配合防疫相關規範做足各種防疫措施的他在隔離期間特別感謝B.A.D組合團員Alex田恩沛和太太林湘萍的貼心照顧。

身為同鄉又是新加坡藝人的林湘萍由於和陳耀威媽媽是朋友，因此對於這個後輩特別關心，得知陳耀威來台受訓，除了送防疫用品、食物以及更新台灣疫情近況與防疫措施，夫妻倆還特別親自做了新加坡美食給他吃，讓陳耀威在隔離期間感受到來自家鄉滿滿的愛，更因此串起星、台兩地藝人的友好情誼。

21歲的陳耀威，從小就對音樂及表演展現高度興趣，不僅從念書時就習吉他、鋼琴，國中時就開始學舞的他因為舞蹈的藝術天份正式打開他對音樂創作之路，累積許多demo創作的他因此接觸到許多音樂圈貴人，讓他在21歲這一年終於發單曲圓夢，從小因為受到媽媽職業是風水命理師關係常常幫助到許多迷失的人找到希望，把媽媽當榜樣的陳耀威在耳濡目染下更堅定自己要走音樂創作這一行，也期許自己的音樂能產生共鳴，激勵和安慰許多迷失靈魂。

陳耀威（右）前年來台努力學習歌唱、創作，深受Alex的照顧。（Aldo陳耀威提供）