日裔巴西Bossa Nova 女王小野麗莎不畏疫情，預定今年5月來台，將在台北和高雄開唱，2場門票已全數售罄，主辦單位確定台北再加下午場，小野麗莎表示，這2年因為疫情都沒到日本以外的地方演出，距離上次來台灣已有5年以上，「非常感謝大家邀請我再次來到台灣，我很高興能再次為樂迷朋友們表演，讓我們共同創造只屬於我們的溫暖回憶」。

她將分別於5月20日衛武營國家音樂廳及22日台北國家音樂廳演出，近日變種病毒又崛起，小野麗莎說：「我無法控制這個世界，我唯一能做的就是小心謹慎並放寬心試著順應環境。作為1名音樂家，只能盡我所能為大家表演，一同分享生活中的憂歡，用音樂療癒心靈。」疫情期間，她盡可能待在家，外出也會戴上口罩，注意個人衛生，保持安全距離等等，目前已接種完2劑輝瑞疫苗，正在等待接種第3劑。疫情前曾多次來台灣演出，令她印象深刻的是第1次和父母一起來台灣，「當時很開心，因為我父親其實就是在台灣出生」，除了工作外，她也會抓緊時間品嘗台灣美食，最愛的就是小籠包，還在台北發現了1家讓她回日本後仍念念不忘的餐廳。

小野麗莎以慵懶爵士風格的歌聲為名，輕柔的歌聲，配上閑適的旋律，使得每首歌曲都顯得動人療癒，因此在亞洲地區尤其是台灣享有廣大的知名度。 自1989年出道以來，小野麗莎極具辨識度的溫暖嗓音，以及其獨特的異國魅力，在世界各地囊括了許多粉絲，也在亞洲地區帶起一波Bossa Nova的風潮；而她在日本的爵士界內，是少數能夠跨足並征服流行音樂樂壇的歌手。小野麗莎的成功，更受到了Bossa Nova之神Antonio Carlos Jobim的肯定，雙方也共同合作多首驚艷的作品。近年來，小野麗莎致力將Bossa Nova融合各國曲風，嘗試將自己的音樂世界化，期許能夠做出讓樂迷心情愉悅、享受人生之歌曲。

「小野麗莎Live in Taiwan」加場門票熱賣中，早鳥票85折至1月21日止，購票請洽「 Opentix」 售票平台。