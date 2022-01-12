索馬利亞首都摩加迪休今天發生一起威力強大的汽車爆炸案，目標是一個私家安全車隊。當地救護車服務主管表示，至少已有8人喪命。索國伊斯蘭聖戰士團體青年黨已宣稱犯案。

路透社報導，事發地點在摩加迪休（Mogadishu）通往機場的一條道路上。阿明救護車服務（Aamin Ambulance）總幹事阿布德拉曼（Abdikadir Abdirahman）表示，爆炸鎖定駛經阿維西昂街（Avisione street）的一個車隊，當中包含防彈車。

法新社報導，目擊者指出，爆炸發生時，附近正好有一個護送外國人的私家安全車隊經過。青年黨（Al-Shabaab）則發布簡短聲明，表示他們的攻擊是鎖定「外國官員」。

阿布德拉曼告訴路透社，他們從現場運出8具遺體。地方政府安全官員阿布迪（Mohamed Abdi）則告訴法新社，這起爆炸案也對附近造成重大破壞。

目擊者努爾（Hassan Nur）說：「爆炸威力之大，道路附近的建築物和路過車輛大多受到破壞。」

摩加迪休居民奧斯曼（Mohamed Osman）則表示，事發時他正在附近一座清真寺內禱告，寺廟的屋頂和牆壁都受到爆炸威力衝擊。

他說：「當我走出清真寺時，看到好幾棟老房子倒塌，街上散布手腳等屍塊、毀壞的車輛、燒焦的嘟嘟車。所有這片混亂和人命喪失，都在一分鐘內發生，而我逃過一劫。」

青年黨與蓋達組織（al Qaeda）有關聯，經常發動持槍和炸彈攻擊，鎖定安全目標、政府官員和平民，目的為了推翻索馬利亞中央政府、在全國實施嚴格版本的伊斯蘭教法。

索馬利亞面臨重重困境，當地政治領袖數天前才達成協議，為延宕已久的選舉訂定新的時間表。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1110112