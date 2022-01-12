財政部關務署表示，根據非洲豬瘟中央災害應變中心最新消息，泰國政府於2022年1月11日宣布發現非洲豬瘟，歐洲地區之義大利及北馬其頓也在近日確認發生非洲豬瘟。

面對國際疫情蔓延，且農曆春節即將到來，海關持續加強查驗來自非洲豬瘟疫區等高風險國家之貨物、郵包及旅客行李，與行政院農業委員會動植物防疫檢疫局等查緝機關強化合作，阻絕疫情於境外。

關務署指出，海關自2021年8月24日加強查緝非洲豬瘟，至2022年1月10日，查獲並經防檢局確定為豬肉製品計527件569.489公斤。運輸管道區分，郵包查獲437件418.882公斤最多，其次為空運快遞貨物查獲52件131.897公斤。

以查獲來源地區分，則以中國大陸(含香港)查獲304件268.976公斤最多，其次為泰國查獲94件94.974公斤。查獲物品以豬肉香腸、月餅等含豬肉烘培製品及炸豬皮為大宗。

關務署強調，海關近三年來於中秋及春節前查獲豬肉製品件數及數量均明顯增加，且自2021年12月中迄今已連續查獲3件泰國進口郵包夾藏豬肉香腸，移送防檢局檢驗確認帶有非洲豬瘟病毒。為因應疫情威脅加劇，海關持續與中華郵政合作將泰國、越南及中國大陸等自疫區等高風險來源地進口郵包分流查核，落實執行100％X光檢視，並於春節前加強郵包查驗比率，如查獲豬肉製品等應施檢疫物，均移送防檢局依動物傳染病防治條例相關規定處分。

關務署籲請民眾不要上網購買境外肉製品等應施檢疫物，自國外返鄉探親也不要攜帶應施檢疫物，更要提醒境外親友絕對不能寄送含應施檢疫物之快遞或郵包。民眾如收到郵遞寄送輸入之應施檢疫物，應即送交防檢局及其轄區分局銷毀，未送交者將依動物傳染病防治條例第45條規定，處以新臺幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。請勿以身試法，全民共同守護台灣農畜產業。