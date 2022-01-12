退役少將于北辰去年12月31日發表聲明退出國民黨，後來竟力挺台中二選區立委補選民進黨候選人林靜儀。前空軍副司令張延廷透露，在他們同袍裡面，于北辰「被罵得多」，因為他打國民黨打錯了。

主持人12日在《國民大會》節目中問張延廷，在他們同袍裡面，對于北辰的表現是罵得多、還是支持他？張延廷表示，于北辰被罵得多，因為他是軍人出身，打國民黨打錯了，他弄錯方向了。打黨是為個人利益，打國家是為全民利益，為什麼不打？他把敵人弄錯了。

主持人也問到，于北辰上新聞都是被問有關林靜儀的事情，除了問這個，好像沒有別的事情好問？國民黨台北市議員李柏毅則表示，跟他選舉有關，聽說民進黨要禮讓一席給于北辰。張延廷接著表示，桃園市是大選區，選區是複數選區，于北辰知名度夠，就可能當選；但若是一對一，他就不行。

于北辰曾表示，他自己身上的藍色衣服脫不掉，未來不會選立委、市長，將以無黨籍身分參選桃園市議員。並強調，他投入選戰後，選舉期間不插旗、不立招牌，也不設總部，要「非常清新」。