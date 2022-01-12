先前網路上有母親帶小一兒子露宿公園一晚，讓兒子了解生活不易並當場學乖，近日有另名母親對付國三女兒祭出其他狠招，竟是讓女兒去「勞改」拔雜草賺錢，女兒一整天在大熱天拔草賺了800元，事後女兒嚇壞向母親發誓會好好練琴；貼文曝光不少家長紛紛要該母親暑假辦個「拔草感恩營」。

先前有網友分享帶不聽話的小一兒子到公園露宿1晚，兒子當場嚇到學乖；近日有另名女網友在臉書「爆廢公社」發文說，「我覺得露營當小乞丐那1招，對國小生比較有用」，她說她的女兒已經國三，去年暑假時她實在受不了女兒的嬌生慣養，因此決定送女兒「勞改」，就是1天拔草8小時。

母親為讓國三女兒知道父母苦心祭出狠招，竟是讓女兒去「勞改」拔雜草賺錢，女兒一整天在大熱天拔草賺了800元，事後女兒嚇壞向母親發誓會好好練琴。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

該女網友說，她將女兒送到1名做園藝工程朋友的工作地，讓女友在暑假炎熱7月時每天拔草8小時，「勞改」後女兒對她發誓會好好練習小提琴，她笑說「我終於了解赤匪，需要把人思想改造都用勞改（的原因）」，她說拔草1天領800元，女兒學小提琴1小時就要1800元，希望女兒要知道父母的用心。

該女網友說，PO文曝光後許多家長拜託她辦「拔草感恩營」；其他網友留言說「勞改真的很有效」、「孩子教育真的是家長的一門課程」、「真的孩子要苦著養，吃得苦中苦方為人上人，臺灣孩子真的太嬌貴了」、「現在的小孩打罵是沒用的，只有讓他們真實地吃到苦頭才會學乖」、「我也超想送我家國中生去勞改算了」。