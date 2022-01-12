知名連鎖品牌早餐業者突然宣布漲價，引發各界關注。法務部常務次長張斗輝11日首度帶領跨部會「物價聯合稽查小組」進行現場稽查後，「麥味登」母公司揚秦國際企業，12日表示為了配合政府穩定國內民生物價之政策，宣布旗下知名連鎖早餐品牌「麥味登」與「炸鷄大獅」原定自1月18日起調整售價商品，暫緩實施，成為首家「緩漲」的業者。法務部對於揚秦公司善盡企業及社會責任的作法，表示肯定。

法務部表示，穩定國內民生物價，確保民眾消費權益，是政府堅持貫徹的政策，跨部會「物價聯合稽查小組」自去年12月10日成立以來，已陸續完成稽查近28家下游連鎖餐飲業者與35家中上游供應商之現場稽查。

有鑑於此，知名且素有好評之揚秦國際企業為配合政府穩定國內民生物價之政策，率先宣布旗下知名連鎖早餐品牌「麥味登」與「炸鷄大獅」原定自1月18日起調整售價之商品，暫緩實施，樹立企業風範，公私協力，穩定物價。

法務部指出，揚秦國際企業本著誠信、務實經營之理念，先前已積極配合政府跨部會「物價聯合稽查小組」之稽查，並提供完整進銷貨之佐證資料，協助釐清相關食材生產成本與售價關係，以及疫情下連鎖餐飲上下游產業所面臨之處境。此次更進一步善盡企業與社會責任，主動宣布緩漲旗下品牌商品，響應政府穩定物價政策，深值肯定。

法務部也藉此呼籲其他廠商、業者應秉持企業誠信與社會責任，與民眾、政府站在同一陣線，為民眾消費權益把關，並配合政府穩定物價政策，主動採取平穩物價作為。