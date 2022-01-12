國發會主委龔明鑫日前宣布國發會將成立2億美元中東歐投資基金、10億美元融資基金，以促進台灣及立陶宛廠商的產業合作及投資。對此名嘴謝寒冰稱，當年政府也是鼓勵台商赴海地投資，結果反虧了一屁股，如今他質疑立陶宛有什麼產業值得台灣投資，且需動用如此龐大的資金，「很明顯就是美國給立陶宛開的支票，台灣負責買單」。

立陶宛國會友台議員此前和大陸環球時報前總編輯胡錫進隔空交火，過程意外透露還有高達2億歐元的訂單；此外，美國在立陶宛深化對台關係後，也和立陶宛簽署6億美元的出口信貸協議。

對此，謝寒冰在中天新聞政論節目《盧秀芳辣晚報》質疑，「這2億歐元是去跟立陶宛買什麼？買木材？買生技產品？還是買什麼其他東西？」。

謝寒冰表示，台商不是傻瓜，當年政府也是鼓勵台商赴海地投資，結果虧了一屁股，因為整個社會環境不適合去投資那些產業，如今立陶宛有什麼特殊產業值得台灣投資，又需要動用如此龐大的資金嗎？「所以這很明顯的就是美國給立陶宛開的支票，台灣負責買單」。

龔明鑫日前和立陶宛經濟創新部長雅莫奈特（Aušrinė Armonaitė）舉行線上會議；國發會宣布成立2億美元中東歐投資基金、10億美元融資基金，促進台灣及立陶宛廠商的產業合作及投資。龔明鑫透露，目前立陶宛和台灣產業接觸後，有興趣合作的產業包含汽車、半導體、雷射、生技、電動車等。