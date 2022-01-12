彭于晏飾演的世紀渣男「喬琪喬」魅力驚人。（甲上提供）

梁洛施飾演姨太太之女「吉婕」，懂得豪門深似海。（甲上提供）

首位金獅獎華人女導演許鞍華執導，金馬影后馬思純、彭于晏、張鈞甯、范偉、梁洛施、張佳寧、尹昉、秦沛、白冰聯合主演的愛情史詩鉅作《第一爐香》不僅故事精彩，演員的用心演繹也生色不少，馬思純和彭于晏細膩詮釋了角色葛薇龍和喬琪喬的情感悲歡，呈現這對佳偶從熱戀到貌合神離的變化，以及他們如何深陷欲望而互相利用，配上獨具意境的配樂，令人沉醉其中。

片中演員各個顏值超高，五官深邃的彭于晏和本身是中英葡混血的梁洛施，分別飾演中葡混血兄妹檔喬琪喬、吉婕，片中梁洛施很快與馬思純所飾演的鄰家女孩馬思純成為閨蜜，旁觀者清的梁洛施深知上流社會生存之道，再三提醒閨蜜別愛上風流成性的哥哥，仍然無法阻止她飛蛾撲火，馬思純甚至主動向男方家提親，成功將彭于晏留在身邊，為和彭于晏繼續享受豪門待遇，只能心甘情願淪為富人玩物，殊不知彭于晏在結婚當天就找上新歡，面對馬思純質問時，一開始反應激烈，最後竟露出脆弱神情，悲傷回應：「你打吧，你好過一點，我也好過一點。」情緒轉折極大，相當考驗演技。

令人意外的是，當彭于晏拍攝這場戲前，在醞釀角色情緒後，主動要求對手戲演員馬思純「真打」他幾巴掌，這場戲反復拍攝了多次，直到導演許鞍華認為達到理想效果才結束，看得導演許鞍華也替他心疼，拍到最好的一顆鏡頭後就連忙說：「可以了，不能再打了！」馬思純也手軟直喊不打了，最後是彭于晏反過來安慰大家：「沒事，不痛。」主創團隊為呈現出最佳畫面的努力可見一斑。

彭于晏飾演的「世紀渣男」喬琪喬魅力驚人，身邊所有女性都為他傾倒，除俞飛鴻飾演的貴婦梁太太之外，連她身邊的婢女們都無一倖免，其中最大膽的絕對是張鈞甯飾演的婢女「睨兒」一角，明知不可能高攀彭于晏所飾演的富家少爺喬琪喬，卻在彭于晏才剛離開大小姐馬思純的閨房，就馬上接手和彭于晏私會，結果隔天被馬思純目擊偷腥畫面，讓身為正宮的馬思純氣炸，不顧形象暴打張鈞甯，卻縱容熟女俞飛鴻和彭于晏行為曖昧，上演複雜難解的多角戀情。該片將於本周五（14日）在台上映。