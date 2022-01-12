曾以《EVA奇機世界》橫掃各大影展獎項的新銳導演凱克麥羅（Kike Maíllo）新作《完美的敵人》，這次挑戰複雜的心理驚悚片，將2位主角設定在機場相遇，透過層層疊疊的對話，看似偶然的巧遇卻隱藏玄機，邂逅瞬間轉變為凶險，最後竟勾勒出一件驚天駭人的犯罪事件，結局必讓觀眾驚呼連連。該片更入選西班牙錫切斯影展，獲得觀眾一致好評，更有影評認為，是能與《佈局》媲美的燒腦懸疑神作。

凱克麥羅在2011年的首部電影《EVA奇機世界》，橫掃7座國際影展最佳新導演獎項，讓他瞬間成為西班牙人氣最高的導演，當時更獲邀來台宣傳。得知新作《完美的敵人》將在台灣上映，他十分興奮，早早就跟電影公司溝通，希望能再次來台進行宣傳活動，但無奈疫情打攪，最後只能作罷，超喜歡牛肉麵跟臭豆腐的他大呼可惜，還頻頻寫信希望台灣片商能幫他快遞美食到西班牙，幽默性格嶄露無遺。

雖然私下個性逗趣，但他這次拍攝的題材卻十分黑暗。該片改編自比利時作家艾蜜莉諾彤全球銷量超過70萬冊的推理小說《敵人的偽裝》，導演運用巧妙的敘述邏輯，把書本中的文字概念轉換成影像展演發揮到極致，將觀眾置身情節中。關於故事中許多轉折，導演表示自己非常喜歡和觀眾透過情節玩推理遊戲。不斷地建構，再不斷地推翻，讓觀眾自身主動成為偵探，為電影情節找出合理的答案。

《完美的敵人》2月18日上映。