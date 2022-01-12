外型亮眼、身材火辣的人氣網紅Youtuber美麗妄娜，過去因拍攝「真理系列」爆紅，被封為真理女神，日前她因拍片碰到撞牆期，決定暫停更新「真理系列」，到美國深造，近日她的第一支美國VLOG曝光，在鏡頭前換衣服的畫面，讓網友看了都驚艷不已。

美麗妄娜雖然暫停更新「真理系列」，但仍會拍片分享她的美國生活，最近她更新到美國後的第一支VLOG，因為要用英文溝通讓她非常緊張，導致她在家裡待了多日，才決定出門。

美麗妄娜直接在鏡頭前更衣。(圖／取自美麗妄娜YouTube)

而她也直接在鏡頭前換裝，只見她把長版上衣脫掉，直接露出灰色內衣與白色紙內褲，她背後的窗戶全透明，沒有拉上窗簾，更衣過程全被對面看光，她也直爽表示「算了，反正你們也看得到我」。

美麗妄娜這次出門，是想去肯德基買蛋塔吃，因為她目前還沒想念台灣食物，但就是想吃蛋塔，所以才決定出門去買，而她也鼓起勇氣用英文點餐，沒想到沒有賣，她只好改點炸雞跟麵包的套餐，不過她認為炸雞味道和台灣幾乎沒有差別，她也承諾下次會去挑戰不同的餐廳。

Youtube擁有超過80萬訂閱數的美麗妄娜，因為開朗搞怪的個性加上亮麗外表，讓她擁有高人氣，而她本來之前就想到美國念書，因為疫情才延宕，日前她宣布停止更新「真理系列」，暫時離開台灣到美國，讓粉絲都相當不捨，部過她仍會拍片分享日常生活。