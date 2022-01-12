美國勞動部13日公布，去年12月消費者物價指數（CPI）年增7％，刷新11月6.8％的39年高峰，並且是連續第三個月高於6％。

不含波動劇烈食物與能源價格的核心CPI，12月年增5.5％，為1991年2月以來最高。

若與前月比較，12月CPI經季調後上揚0.5％，較去年10月及11月略為下降。