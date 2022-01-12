美國2021年12月通膨率7％ 逼近40年來最高 22:162022/01/12 工商 蕭美惠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國勞動部13日公布，去年12月消費者物價指數（CPI）年增7％，刷新11月6.8％的39年高峰，並且是連續第三個月高於6％。 不含波動劇烈食物與能源價格的核心CPI，12月年增5.5％，為1991年2月以來最高。 若與前月比較，12月CPI經季調後上揚0.5％，較去年10月及11月略為下降。 2022年全球經濟成長預估 世銀下修至4.1％ 美經濟成長將意外好 摩通：料今年升息不只4次 #上揚 #CPI #美國 #來最高 #通膨率 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 惠譽調高Fed升息預測 今年升2次明年升4次 21:302022/01/12 財經 股價指數期貨贏家專欄－留意美CPI 微型商品短單布局 04:102022/01/12 證券．權證 O毒炸出單日140萬例 美國超市快崩潰 股價慘淪血海 19:162022/01/12 財經 升息預期 273天期國庫券決標貼現率上揚至0.348％ 19:102022/01/12 財經 《國際金融》全球鬆口氣 歐股續挺升 17:392022/01/12 財經 《國際經濟》成本增、獲利減 日企Q1短觀不樂觀 10:002022/01/12 財經 台晶片一哥打爆美巨頭 下一波決戰武器曝光 11:132022/01/12 財經 丁渝洲：台灣不能把前途寄託美國人 04:102022/01/12 政治要聞 鮑爾：力阻高通膨傷害美國經濟 04:102022/01/12 財經要聞 佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染 19:262022/01/12 國際 快了…美股今晚下殺或噴漲 就等1件大事開獎 18:022022/01/12 財經 財經熱門新聞 蔡英文狂讚台灣經濟好 一堆店卻倒光 謝金河竟1句神回 - 財經 長榮開獎後連殺2天 他急問怎麼了？內行驚洩最終結局 - 財經 美西塞港又炸了！航運跌不停….陽明董座1句話洩天機 - 財經 1分鐘讀財經》台積電4~6奈米都被搶光 專家斷言2022強大結局 - 財經 三星4奈米翻車？新晶片遭爆讓蘇媽丟臉 性能慘輸天璣9000 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。