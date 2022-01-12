日本「驚安殿堂」DON DON DONKI唐吉訶德台灣首號店在2021年一月落腳西門町之後，時隔一年，2號店忠孝新生店預計20日開幕，至於3號店是否持續沿著捷運板南線，據悉包括市府站等都在評估之內。

「DON DON DONKI」唐吉訶德透過PPIH集團旗下的台灣泛亞零售管理顧問宣布，台灣2號店舖「DON DON DONKI忠孝新生店」為單一樓層，面積1540平方公尺、約466坪，較西門店小，包括西門店大賣的日本進口草莓到新鮮壽司，以及日本高人氣化妝品等，仍是主力專區，且新增四大櫃包括現烤日式糰子MOCCHI-MOCHI、玉屋稻荷壽司、近藤現烤和牛串與使用日本新鮮水果製成的大福專賣店，勢必將再成為話題賣點。

PPIH指出，集團將繼續創造具有國際競爭力的店鋪通路，穩步推動包括台灣在內的海外展店，讓各地的消費者能買到日本的農、畜、水產品，進一步提高日本品牌產品的知名度；而截至2022年1月12日止，集團於各地累計店鋪數目包括美國65店、新加坡11店、泰國4店、香港8店、台灣1店、馬來西亞2店、澳門1店，2022除了台灣展2號店，新加坡、泰國和香港等環太平洋市場亦持續展店。

唐吉訶德最大賣點是24小時營業，1號店於去年一月開幕，雖遇疫情，但因無法出國且營業24小時，尤其常見夜間排隊結帳人潮，一至三樓、總面積500多坪，從國人赴日必買零食 、食品調味料、泡麵、美妝、生活用品與有門簾的「18禁」用品、日本直送生鮮肉、水產與日本季節限定蔬果等總計逾4萬項，其中光是零食品項即高達2000項，有三成是市場最低價，更有三成「情熱商品」為全台獨家品，成最大亮點，而據了解，生鮮水果與熟食是國人夜間搶購亮點，也使得2號店新增現烤日本糰子、和牛串、稻荷壽司與大福專賣店，將成吸客新動能。