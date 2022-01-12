68歲「歌仔戲第一小生」楊懷民曾紅透半天邊，後憑藉戲劇《神機妙算劉伯溫》再創演藝事業高峰；楊懷民因外型英氣挺拔、演技精湛，深受許多少女、少婦喜愛，怎料他的喉結、甲狀腺卻各長1顆腫瘤，健康亮起紅燈恐「失聲」；而他近年也鮮少拍戲，逐漸淡出演藝圈，甚至花光4000萬元；近況曝光才發現，原來他熱心公益，不惜重金為流浪犬蓋狗狗樂園，還為了關懷獨居老人發聲，堪稱「資深藝人第一暖男」。

楊懷民因戲劇《神機妙算劉伯溫》中的奸臣「胡惟庸」一角爆紅，但他的聲帶卻在拍戲期間受了傷，且2009年時健康檢查時竟發現喉結處長了一顆3公分良性脂肪瘤，隔年2010年2月甲狀腺上又長腫瘤，恐傷到聲帶造成「失聲」，直接影響到演藝事業，健康亮起紅燈。

但楊懷民對生死倒是看得相當豁達，近年來他逐漸淡出演藝圈，一心致力於流浪動物權益，推掉不少找上門的戲約，2014年還砸200萬在宜蘭冬山買了一片土地替狗狗建立樂園，他短短2年就豪砸4000萬照顧「浪浪」流浪犬，還因燒光錢一度復出接拍八點檔，持續努力搶救流浪狗。

至於楊懷民近況為何？其實他一直在從事公益活動，低調默默地做善事，除了幫助流浪狗外，他前(10)日還出席了關懷獨居長者寒冬送暖餐會，並在現場高歌國台語金曲，以及拿手的黃梅調、歌仔戲、京劇等，替獨居老人發聲，盡一己之力帶來溫暖外，也希望外界能一起伸出援手。