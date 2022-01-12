莫里奇奧（左）對派翠西亞一見鍾情，並在第一次約會就求婚。（Discovery提供）

寶菈弗蘭奇（左）是莫里奇奧古馳與派翠西亞婚姻的第3者。（Discovery提供）

派翠西亞請「壞朋友」皮娜（左）協助她買凶。（Discovery提供）

女神卡卡（Lady Gaga）主演《Gucci：豪門謀殺案》上映後備受矚目。這個90年代震驚全球的「豪門血案」也再度掀起熱議，事件敍述義大利時尚精品古馳家族第3代莫里奇奧在義大利羅馬遭人近距離槍殺身亡，執法人員在經過2年的偵查與追緝，終於將行兇罪犯一網打盡，2001年初法院定讞終結，結果讓人不可置信，殺害莫里奇奧的主謀正是其前妻，有時尚黑寡婦之稱的派翠西亞雷吉亞尼。這個事件讓派翠西亞被判處26年有期徒刑，目前已提早服刑完畢並遭獲釋。節目《 古馳夫人：黑寡婦派翠西亞》邀請到古馳夫人本尊現身說法 這一樁令輿論嘩然的謀殺案件集結了時尚、權力、財富、婚變，還有如同電影情節般的破案經過，到底是甚麼原因讓這對親密愛人漸行漸遠、甚至以極端手段買凶殺人。

即使經過30年的愛恨情仇，派翠西亞從頭講述她與莫里奇奧初相遇時仍顯甜蜜，莫里奇奧對她一見鍾情，並在第1次約會就求婚。她回憶最美好的時光是哥本哈根的航海之旅，她愛上了「克里奧爾號」一艘65公尺長的木造豪華遊艇，但它最著名的地方竟是帶給擁有人壞運氣，有多起自殺和離奇死亡發生在這條船上，就算如此，寵妻的莫里奇奧仍為妻子買下並成為克里奧爾號的新主人。即使派翠西亞聲稱所有的不幸是來自這條船的詛咒，但真正讓他們走向末路的是一連串的悲劇組合，派翠西亞貧困的出身和自戀型人格特質、不受到家人祝福的婚姻、古馳帝國的改朝換代與爭權奪利、莫里奇奧經喪父之慟的轉變、沆瀣一氣協助她買凶的「壞朋友」皮娜，壓倒駱駝的最後一根稻草是第3者的出現，莫里奇奧要求離婚，並計畫與兒時朋友寶菈弗蘭奇結婚。

真正讓派翠西亞理智線斷掉的，是自始至終對她唯命是從的莫里奇奧要求離婚，並將與另1個女人展開新的生活，即使莫里奇奧同意在離婚後每年支付100萬瑞士法郎的贍養費，派翠西亞仍不願將「古馳夫人」的頭銜拱手讓出。據皮娜的說法，當古馳夫人提出要她幫忙找人殺她丈夫時，她根本沒有真的想要殺人的意圖，只是想敲派翠西亞的竹槓，所以找了幾個拐瓜劣棗、完全沒有殺人經驗的小混混假裝，派翠西亞付了將近6億的訂金後，卻遲遲等不到莫里奇奧的死訊，決定自己與混混們聯繫，認真執行這場暗殺任務，派翠西亞事後向警方與媒體供稱，不自己下手的原因是因為：「我不知道槍的射程是多少，怕會因為無法瞄準而打不死他。」

派翠西亞在維托獄宅被關了18年，在監獄的她蒔花養卉，除了可以自由地找來自己的髮型設計師、外科醫師、牙醫等，甚至還在監獄裡養了一隻雪貂做為寵物，派翠西亞的兒時玩伴地方議員米凱拉戈倫蒙蒂回憶去探監時非常吃驚，因為派翠西亞不僅可以自由走動，她穿著短褲、胳膊下夾著一條毛巾，準備到監獄的院子去做日光浴，從容優雅、好像一副正在豪華遊艇渡假。派翠西亞最後幾年的刑期得以社會服務折抵，在明愛會當志工、並在一間珠寶店工作，至今她仍宣稱「自己確實做錯了很多事、但沒有罪。」《古馳夫人：黑寡婦派翠西亞》本周六（15日）晚間11點Discovery頻道首播。