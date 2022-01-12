氣象局表示，今(12日)清晨平地最低溫是苗栗大河的9.2度，台北氣象站測得12.1度也創下入冬新低溫紀錄。氣象局針對新北等9縣市發布低溫特報，今晚至明(13日)早晨氣溫可能探10度以下，這波冷氣團將一路冷到周五(14日)。

新北及基隆有持續10度左右氣溫發生的機率，而新竹、苗栗、南投、雲林、嘉義及金門則有10度以下氣溫發生的機率。(圖／中央氣象局)

今日至14日強烈大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，今日傍晚至明天上午新北及基隆有持續10度左右氣溫發生的機率，而新竹、苗栗、南投、雲林、嘉義及金門則有10度以下氣溫發生的機率。

明天(13日)仍受強烈大陸冷氣團影響，中部以北及東北部天氣整天偏冷，其他地區早晚也偏冷；除迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨之外，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區則為多雲到晴。預測低溫方面，西半部及東北部11至14度，東部及東南部15至16度；沿海空曠地區及近山區的平地可能會更低一些；預測高溫北部及東北部僅約15至17度，中及東部約20至21度，南部及東南部22至24度。

水氣方面，周五水氣較少，僅剩大台北山區及東半部地區有局部短暫雨，其他地方為多雲到晴；本周六、下周日(15日、16日)中層水氣稍增，大台北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。下周一(17日)鋒面通過及東北季風增強，下周二、下周三(18日、19日)東北季風影響，北部及東北部天氣再度轉涼；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。