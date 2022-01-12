網飛(Netflix)諷刺電影「千萬別抬頭」(Don't Look Up)成了最近的話題，希望我們的政治、媒體與社會大眾不要犯同樣的錯誤。電影所述的危機不是空穴來風，下星期就有一顆直徑為1.1公里的小行星，將以每小時數千公里的高速度飛掠我們的地球附近。不用擔心，它不會撞到地球，最接近地球的時候，仍有5倍的地月距離。

有趣的工程(Interesting Engineering)報導，根據NASA的小天體資料庫，這顆小行星名叫「小行星7482」(Asteroid 7482) 或叫1994 PC1，它是在1994年，由天文學家羅伯特•麥克諾特(Robert H. McNaught)在澳洲賽丁泉天文台(Siding Spring Observatory)發現的。隨後也算出它的軌道，它環境太陽運行，其軌道為1.57地球年，這意味著它的軌道每 30 年左右會穿過地球軌道。

1972年8月10日的「白日大火球」，是一起穿入大氣層而沒有撞擊地球的事件。(圖/NASA)

我們將這一種可能與地球重疊的小行星稱為阿波羅型小行星，根據計算，今年就是它200年以來最接近地球的時候，將在美東時間2022年1月18 日下午4點51分(台北時間1月19日上午4點51分)，以時速76192公里的高速度飛掠地球。

聽起來是蠻驚悚的，所幸它離地球最接近的時候是193萬公里，這個距離是地月距離(38萬公里)的5倍左右。

不過，從天文學的角度來看，就算是很接近了，以NASA的標準，他們將距地球4800萬公里以內的所有物體，都可歸類為近地天體（NEO），也就是這種天體在機率上有可能被地球引力影響，必須注意。

NASA已在認真思考能否把小天體撞離原先軌道的方法。去年11月，NASA的小行星攔截器「DART」(雙重小行星重定向測試)發射升空，探測器將飛向小行星65803迪迪莫斯（ Didymos）旁邊的伴星「迪摩菲斯」(Dimorphos)，然後計算迪迪莫斯的軌道偏離值，以確定未來是否可以使用這種方法，將可能影響地球安全的小行星給事先撞離。

歷史上最接近地球的小天體事件，是發生在1972 年8月10日的「白日大火球」，1枚直徑約3~14公尺的小行星，從離地表55公里處飛掠，途經美國猶他州上空直至加拿大阿伯達省飛離地球，其間留下了不少的影像記錄。