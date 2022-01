全球賣座動畫電影系列的全新篇章《歡樂好聲音2》,英文版原班配音明星陣容包括馬修麥康納、瑞絲薇斯朋、「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森、泰隆艾格頓、托蕾凱莉、尼克克羅爾群星齊聚二度獻聲,新加入康納維爾、菲董和海爾希、莉蒂西亞萊特、艾瑞克安德烈和雀兒喜柏瑞蒂及「U2」主唱波諾(Bono),其中波諾為了完美詮釋搖滾獅王「柯雷卡洛威」,和導演葛斯在配音的過程中挖掘出他內心深處的情感。海爾希(Halsey)負責配音飯店和劇場界大亨吉米克里斯托被寵壞的富家千金女兒「波莎」。

波諾說:「為一頭獅子配音真的很好玩,尤其是像柯雷這頭脾氣暴躁又成天一副厭世臉的獅子。」並表示自己很幸運曾經在非洲看過真正的野生獅子,永遠忘不了牠們低沉的吼聲,「那種低沉又響亮的吼聲很難在錄音室裡捕捉到,當我想要用我最低沉的嗓音模仿時,忍不住笑了起來」,也透露導演葛斯很有耐心地陪他嘗試不同的聲音,並試著用角色的聲音來唱出他演唱的〈I Still Haven’t Found What I’m Looking For〉想傳達的溫柔撫慰嗓音,「後來我才留意到原來史嘉蕾喬韓森和馬修麥康納光是在說話時就充滿了強烈的音樂感,所以我也運用唱歌的方式來配音真的就會比較容易」。

海爾希說:「當我得知配音的角色波莎會在片中翻唱〈Girl on Fire〉這首超夯歌曲的時候,其實有點嚇到,因為這首歌不只是爆發力十足,原唱艾莉西亞凱斯的版本更是經典。這首歌對波莎這個角色來說是最完美的選擇,因為她真的太過於有自信,也擁有很棒的歌唱天賦足以駕馭這首歌,我對於我演唱的版本感到驕傲。」另外,心地善良的大象兼企業家「阿方梭」則由曾經榮獲葛萊美獎的超夯歌手菲董配音,他經常和照明娛樂合作,曾經為三部《神偷奶爸》系列電影編寫電影音樂,且擔任《鬼靈精》一片旁白,菲董大讚「照明娛樂出品的電影都有發人省思和充滿情感的信息,同時也非常搞笑和勵志,所以我很高興能夠繼續和克里斯及照明娛樂合作《歡樂好聲音2》。」該片28日在台上映