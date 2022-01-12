Omicron疫情來勢洶洶，外交部今(12)日證實，駐大阪辦事處、駐墨西哥代表處以及駐秘魯代表處各有1名人員確診新冠肺炎。另外，駐菲律賓代表處新增3名人員確診。各駐處已經立即啟動緊急應變計畫，匡列與確診者密切接觸的人員，並安排進行核酸（PCR）檢測。

外交部指出，駐大阪辦事處12日ㄧ名人員確診新冠肺炎，症狀輕微，依照日本政府防疫相關規定居家隔離休養中。此外，駐處已經立即啟動緊急應變計畫，匡列與確診者密切接觸的人員，並安排進行核酸（PCR）檢測。

駐墨西哥代表處及駐秘魯代表處近日亦各有1名人員確診新冠肺炎，2名確診人員目前症狀輕微，已依規定居家隔離。駐菲律賓代表處則新增3名人員確診。

外交部表示，為維護洽公民眾及駐處人員的健康，駐外代表處均已依照擬定的防疫計畫，執行同仁染疫後的相關疫調、應處以及辦公區域消毒工作。另已匡列與確診者密切接觸的人員，並安排進行核酸（PCR）檢測。