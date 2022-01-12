這女婿為請假，讓岳父「死2次」！新北市1名男子的岳父去年2月28日過世，男子3天後拿到死亡證明向公司請喪假，不過隔幾日他就跳槽新公司，竟將證明書上的死亡日期竄改延後，再向新公司請假6天、領全薪12400元，事後公司老闆察覺有異，向前公司求證後男子惡行才曝光，檢方依變造公文罪起訴。

檢方指出，該名郭姓男子的岳父在去年2月28日因意外死亡，新北檢3天後開立相驗證明書給郭男，而郭男於隔月9日到新公司任職，竟突發奇想將岳父相驗證明書上的死亡時間竄改，改成「壹佰壹拾年參月壹拾參日（110年3月13日）」，再將其影本提供給公司請喪假，3月26日又再以相同方式再次請假。

該公司的老闆事後被郭男的前公司好心告知郭男曾在3月2日以相同理由請假，老闆一查果然發現郭男到職後也用同一理由請假，因此起了疑心，遂再度向郭男前公司查證，發現前公司提供的相驗證明書日期與後來郭男提供的日期果然不同，老闆因此提告。

檢方調查發現郭男於去年3月16日、29至31日及4月1日、4月6日向新公司請喪假，以此方式詐領6日薪資共12400元，不過郭男事後否認犯案，檢方不採信，依變造公文罪嫌起訴，並請法官沒收郭男騙取6天喪假所得薪資1萬2400元。