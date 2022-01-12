即使面臨台灣組織即將變動，花旗(台灣)銀行仍按照集團策略主軸及原先計畫，12日和台灣官方、綠色企業共同舉辦2022年全台首場「全球淨零趨勢下的減碳公益行動」線上論壇，花旗(台灣)銀行董事長莫兆鴻整場參與，說明花旗集團和花旗台灣實踐低碳經濟的一貫行動，其中，最重要的是花旗台灣正在嘗試形塑台灣前所未有的公益碳權案例。

花旗台灣在台灣優先推動「綠能公益」，2018年協助公益團體架設太陽能面板，發行第一張公益再生能源憑證；2021年將此公益構想延續，協助桃園脊髓損傷協會汰換老舊燈具，節省下的用電量將依照國際標準向環保署申請碳權，目標是形塑成台灣第一個「公益碳權」。

「綠能公益」和「公益碳權」的研發過程，社企陽光伏特家、台灣綠能公益發展協會，和花旗台灣緊密合作，計畫未來進一步媒合企業客戶認購、轉化為碳權收益，讓企業減碳行動成為支持社福團體永續營運的力量，發揮金融的正向影響力。

莫兆鴻表示，面對氣候變遷，花旗集團在2020年就公佈2025永續發展策略，將環境金融產品投資目標提升至2500億美元，並在2021年積極承諾2050年前達到淨零碳排的目標。去年在COP26期間，開創與氣候變遷相關的金融產品，提供融資以促進全球氣候解決方案，實踐低碳經濟。

12日的論壇，陽光伏特家共同創辦人陳惠萍、行政院能源及減碳辦公室副執行長林子倫、環保署氣候變遷辦公室主任蔡玲儀，台灣產業服務基金會經理葉珍羽，均分享世界氣候政治與淨零的最新趨勢，探討台灣在全球產業鏈上的因應作為，及如何透過永續金融導引ESG參與氣候變遷，成為幫助社福團體營運的永續力量。