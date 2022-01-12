桃園機場群聚案擴大，其中居服員(案17472)傳染鏈不斷擴大，今天又新增三名個案(案17630、17672、17673)，全都是與居服員接觸過的銀行行員，但由於居服員全程配戴口罩，為何還能一次傳染3人？對此就有銀行人表示，極可能是透過鈔票感染。

居服員傳染3名銀行行員在PTT八卦版掀起討論，由於居服員全程配戴口罩，還是導致3人染疫，傳染媒介也成為矚目焦點，不少鄉民紛紛推測媒介恐怕是鈔票：「全程戴口罩，那能想到的就是透過物品感染」、「鈔票帶病毒很合理吧」、「怎麼想應該都是鈔票」、「行員經手的鈔票跟顧客量都超大，怕爆」、「以Omicron傳染力來說真的不是不可能」、「可能沾口水數鈔票吧，一堆人都有這習慣」。

由於居服員全程配戴口罩，卻仍傳給3人，不少網友猜測鈔票極有可能就是媒介，有在銀行工作的網友也指出，許多客人都習慣沾口水數鈔票。(示意圖／本報資料照)

一名自稱銀行從業員的網友也回覆，表示自己公司附近有許多攤販、商家，收攤後來存錢，疫情爆發前，就很常遇到客人算錢都習慣先沾口水，甚至有人每數一張，就沾一次，年紀越大的越容易出現這習慣，但由於對方是客戶，不論是怎樣的鈔票，自己都必須收下。

這位網友分享過往經驗，指出曾有一位客人，喜歡一次存大筆鈔票，又習慣先在櫃台自己數錢，每數一張就抹一下舌頭，抹到沒口水，竟然開始咳嗽，咳出口水後繼續數，讓他超傻眼「搞不清他到底是用口水還是用痰數鈔票」，自己接過鈔票時，都沾滿水氣變皺膨脹，但還是頂著發麻的頭皮做完這筆存款，從此養成狂洗手的習慣。

原PO表示，只能說在摸完鈔票後，一定要用肥皂把手洗乾淨，因為你永遠不知道上個持有者在鈔票上做了什麼，不論是否有疫情，鈔票真的都很髒。他也呼籲指揮中心盡快查清傳染途徑，不然銀行業真的會很怕，接下來準備過年，業務量一定會爆炸。