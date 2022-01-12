前立委龐建國在住家墜樓身亡，死前他曾傳訊息「不公不義的台灣，我生不如死！」資深媒體人彭文正難過說，他來不及跟龐建國講這句話，「台灣不公不義，加入『論文門』的團隊，我們把這個不公不義的事情，從我們手裡讓它改變。」

彭文正12日在《政經關不了》網路節目中表示，龐建國輕生消息，讓他的心情難過、震驚。他的學生是龐建國助理，所以跟他有一點熟。他是台大社會系教授，後來他離開了台大去從政，而後又回到的文化教書。

彭文正指出，他看到龐建國這個事情，心裡就是很難過，龐建國留下的話是「不公不義的台灣，讓我生不如死」，講了3遍，龐建國的心情，他非常理解。其實，他不知道龐建國的心情這麼差，如果知道的話，他再遠也一定打個電話跟龐建國講，台灣不公不義，加入「論文門」的團隊，我們把這個不公不義的事情，從我們手裡讓它改變，但他來不及跟龐建國講這句話，因為他不知道龐建國的處境是這樣，也讓他非常遺憾。

彭文正呼籲，所有台灣的朋友們，如果你覺得台灣的社會真的不公不義，可以加入「論文門」，就有機會讓這個不公不義的「她」跟民進黨政府下台。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980