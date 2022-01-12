北市一名科技公司董座人夫發現妻子與婚前認識的保全搭上線，雙方親密互稱老公老婆，還大膽的同進同出知名酒店，讓他氣炸向對方求償100萬元。台北地院審結，認為2人的行為的確超過一般男女分際，判須賠5萬元。可上訴。

判決書指出，科技公司董座主張於2018年2月與妻子小玲（化名）結婚，但他卻發現，黃姓男保全從2020年8月間開始與小玲以老公老婆互稱，還在兩人的對話紀錄中發現劉男要求小玲離婚，希望小玲幫他生小孩等，兩人也一起逛街用餐，入住台北高級酒店，上述行為已嚴重破壞他的婚姻美滿，遂向黃男提告求償100萬精神撫慰金。

黃男辯稱，他與小玲為10年前透過雙方父親介紹認識，聽聞小玲結婚後雙方再無交集，但2020年5月間，小玲突然聯繫他，自動說要幫他介紹相親對象，兩人才互加通訊軟體，且小玲不停向他示好，或是抱怨丈夫的不是，強調是小玲自己說要與丈夫離婚，並非他慫恿。

黃男說，他在同年8月間受小玲之邀來到台北，兩人那天僅一起逛街吃飯，在飯店房間聊天看電視，否認有發生性關係，但他承認與小玲的對話有些過火，他不該以老婆稱呼對方。

台北地院法官勘驗證據，認為黃男與小玲的行為，確實已經逾越一般男女友人間的行為，且破壞了小玲與丈夫之間的婚姻基礎信賴，認為求償有理，審酌人夫受到的傷害與雙方經濟能力等一切情狀，判黃男要賠5萬元為適當。可上訴。