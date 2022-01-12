英國首相強生(Boris Johnson)承認，他在2020年5月新冠肺炎封鎖期間，還參加在唐寧街首相邸的酒會，這明顯違反了政府制定的防疫規定。強生在議會向公眾道歉，並願意接受調查，不過反對黨是認為他應該為此事辭職。

半島電視台(Aljazeera)報導，強生說：「我們確實沒有正確遵守防疫規則，我對此向各位表示抱歉。」

他隨後自辯，表示他以為5月20日的花園聚會，是「一場工作活動」，停留時間也不久，在 25 分鐘後就回到他的辦公室。「事後看來，應該阻止酒會繼續進行」。

這一說法顯然不能服眾，立即在網路上遭到更多的批評與嘲笑。

報導稱，該酒會的邀請信是強生的首席私人祕書雷諾茲（Martin Reynolds）發送給100人，當天約有40人參加，強生與夫人凱莉(（Carrie Johnson)都在。

然而同一時間，英國正執行嚴格的封城，學校關閉、酒吧和餐館關閉，對普通社活動也進行了嚴格控制。聚會只能2人在戶外見面，而且必須保持2米的距離。

這種「只許首相開趴，不准平民小聚」的雙重標準，引起反對黨的砲轟，工黨領袖史塔默（Keir Starmer）表示，強生的道歉聲明沒什麼意義，淡化了事情嚴重性，他應該辭職。

強生當然拒絕，他表示內閣辦公室常務秘書蘇•格雷(Sue Gray)已在進行調查，她將於本月底提交她的調查結果。

英國民眾先前肯定強生的防疫與疫苗接種政策，但幾個月來，他的支持度直線下滑，除了新一波的疫情問題以外，民眾也反感他以公款翻修唐寧街的私人寓所，還有一些內閣成員涉汲腐敗的指控。民調指出，保守黨已經失去了對工黨的領先優勢。