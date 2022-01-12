國民黨從4大公投、中二補選、罷昶等選舉一路輸到現在，而面對未來2022縣市長選舉和2024年大選是否有影響？又會派誰參選？前綠委沈富雄今(12日)在節目中分析「現在國民黨還可以選(2024總統大選)，非他莫屬的，就看他的作為、魄力跟擔當」。對此，媒體人韋安分析直言，這個「他」當然是新北市長侯友宜了。

對於國民黨三次連敗，沈富雄今在廣播節目《POP撞新聞》表示，選戰失敗有幾個對國民黨的好處，就是把雜音過濾掉，還有把本來想要選2024的人選「自然過濾」，像是朱立倫當然是一個，蠢蠢欲動大概還有幾個人，但他們現在都很乖、都沒聲音了。

沈富雄直言「現在國民黨還可以選的，且非他莫屬的，就剩下一個嘛，只剩下一個，那一個就看他的作為、魄力跟擔當，看他有沒有以黨國為己任，決定2024國民黨還有沒有救，如果國民黨2024沒救，那國民黨大概就一路躺平。」

新北市長侯友宜。(圖/本報資料照)

對此，韋安12日在臉書發文表示，這個「他」當然是侯友宜了，不過，有人又幫侯找「困難」，說他有「連任問題」，然而這根本就不是問題。韋安並列舉3點分析：

第一，侯友宜41年來，從來都在做事，不是休息了很久，才突然又冒出來

第二，他當然要先連任，國民黨風雨莫測，誰知道他有無機會代表國民黨出線選2024

第三，2023連任後，國民黨有需要、人民有期待，而且有把握選上，才去思考那些問題，一切OK之後，侯若參選2024，根本沒有「烙跑」問題，因為他在新北已經幹了正副市長11、2年，而不是幾個月，早就「坐好做滿」了。因此，民意最重要，能不能選上更重要。