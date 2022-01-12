I級巨乳網紅「大萌妹子」是在IG上擁有近22萬人追蹤的JKF女郎，每每亮相總以不同造型帶來「巨大驚喜」，堪稱「衣不驚人死不休」的代表性網美，胸前的「I級美乳」讓她隨時都能成為話題焦點。大萌昨(11)日在IG貼出一張「中空炸裂」辣照，正常的胸線設計被她一「撐」之下，完全「扣不起來」，中間爆出的ＵＵ巨大車頭燈，還說「天很冷，記得找我取暖」，令網友讚嘆：「真的太猛了」。

大萌妹子昨(11)日在IG貼出一張「中空炸裂」辣照，只見她穿著黑色無袖貼身勁裝，從右肩到中胸到右腰有一排流線型的釦子，然而在她I級美ＵＵ的「力撐」之下，這排釦子完全「扣不起來」，絕不只「失之毫釐」，更像是「差以千里」，跟一般女生穿衣服扣不上的情形「大」不相同，其實這件衣服已能完美凸顯一位蛇姬級尤物的身材，但大萌妹子次元不同，硬是能把這樣的性感衣服「穿出新高度」，令網民讚嘆。

大萌寫道：「天很冷，記得找我取暖」，近6千網民被這張照片辣到按讚，並誇：「大萌香香」、「辣」、「真的太猛了」、「看到萌主都熱血了」、「想看這件全身照」，並大刷愛心；其實這樣的照片對大萌還只能算「A級」，對看慣大萌照片的鐵粉來說，上面還有「S級」、「SS級」甚至「SSS級」的照片可期待，大萌曾在汽車副駕位置「完全解放」，令大白天路過的阿伯「眼睛完全不知道該放哪好」，堪稱神獸級演出。

身高166公分的大萌妹子在自介這麼形容自己：「專業吃貨，喜歡狗，喜歡賺錢，一個靠台股過生活的妹子」，也許不笑時流露著一股高冷感，讓人不敢輕易接近，但其實她有著豪爽又善良的個性，連之前剪短髮也是為了「捐髮」。防疫期間，她也都會在家健身運動，做伏地挺身、登梯、Tabata和重訓的過程，她全都大方地拍成影片分享給網友，順便也曬曬傲人身材，因而吸引許多老司機朝聖。

大萌妹子曾經營「大萌牛肉麵」和「大萌串燒」等餐飲事業，並經常親自在店裡烹調、洗碗，和來照顧生意的粉絲們親切互動。甚至因為人氣太高，大萌妹子曾經被瞎爆料賣淫，還說出價格，讓她不滿爆氣，在臉書公開回應「老娘沒在賣，要賣這麼好賺，我還在店裡和廚房又熱又忙的要死幹嘛，別再問我多少錢，fxckyou。賣肉賣肉！我的確在賣牛肉！我喜歡每天打扮的漂亮自己看得開心，而不是取悅你們的八卦魂！」