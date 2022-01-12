李靚蕾11日深夜發文，並公開監視器畫面指控王力宏帶著3名陌生男子試圖硬闖家門，讓孩子們都被嚇哭，但王力宏經紀公司卻稱她想像力豐富，若真有此事她應該報警，雙方你來我往互槓，現微博又出現新的說法，有網友曝光疑似是男方工作人員拍攝的照片，表示他帶著玩具和氣球要探視小孩，卻被拒於門外。

微博流傳新的監視器畫面，有疑似工作人員拍得認證照，表示王力宏當天帶著迪士尼公主的氣球、一手提著玩具，要去探視小孩，卻被拒絕於門外，「爸爸看孩子遭拒絕後，將禮物留在門口給孩子，因為老闆沒有進去，東西就放門口了，這是工作人員拍的圖，這才叫實證啊！」並痛批李靚蕾是說謊精，「你的良心被狗吃了嗎？」

有網友曝光疑似王力宏工作人員拍得照片。(圖／取自微博)

還有網友表示照片看起來，王力宏只是輕輕敲門，沒有李靚蕾說得過激行為，另外3名男子也只剩站在後方等著，消息一出後，網路上仍抱持兩派看法，有人認為PO出氣球認證照看起來像想洗白，也有人覺得李靚蕾利用孩子在帶風向，因此都希望雙方能拿出更實錘的證據證明。

而對於3名陌生男子的身分，王力宏經紀公司則表示「其中一位是服務他們夫妻倆12年的生活助理，還有在職11年的員工，第三位則是保全」。