近來全美超市經常出現貨架空蕩局面，像是牛奶、麵包、罐頭與清潔用品等民生必須品在被一掃而空後，卻無法獲得及時補貨。專家認為，Omicron引發員工請假人數激增、運輸物流缺工問題嚴重與氣候惡劣，都是導致超市缺貨的主要因素。

過去數天，推特上常可見到網友分享他們在Trader Joes、Giant Foods與Publix商店拍到貨架空無一物的照片。歷經兩年的疫情與供應鏈受阻後，美國超市缺貨情況不但不見改善，反而還有惡化跡象。

專家認為，高傳染力的Omicron在全美快速蔓延，導致員工請病假人數激增。該情況也造成運輸與物流等產業出現缺工，進而波及商品運輸減緩與貨架沒人補貨。

Albertson執行長桑卡納（Vivek Sankaran）11日在法說會上表示，目前商品正陷入供應緊縮危機。雖然他承諾將會盡力解決這項問題，但在Omicron病毒干擾，他們致力改善供應鏈缺口的努力不免受到阻礙。他還預期未來4到6周供應鏈將會遭遇更多挑戰。

根據全美雜貨商協會統計，近來美國超市人力只有正常水準的一半，有些甚至不到一半。

SuperMarketGuru.com產業分析師兼編輯的藍伯特（Phil Lempert）認為，人手不足勢必將對食品業所有領域施加壓力。他還預期隨著疫情持續延燒，食品業員工未來很可能不會重回這類低薪的工作領域。

此外缺工問題也對運輸物流造成衝擊。卡車司機短缺使得供應鏈速度大幅放緩，並讓商店無法迅速補充架上貨品。

藍伯特補充，卡車業除了司機不足，年齡偏高也在最近幾年成為一大問題。

加上美國中西部與東北部近日氣候惡劣，迫使民眾囤貨，在需求出現升高，加上交通中斷造成的運輸困難，也讓超市缺貨情況更為嚴重。