軍事新聞網站「任務與目的」（Task & Purpose）報導，自2021年12月10日至2022年1月6日期間，共有5名美國海軍單位正副指揮官遭到解職，速度遠超正常情況；專家指出，美國海軍在採取此類措施時大多未公開詳細理由，導致決策無法受公眾監督，「對所有人都沒有好處」。

美國海軍「邱吉爾號」神盾驅逐艦（DDG 81）副艦長金斯（Lucian Kins）中校於2021年12月10日被解除職位；托雷多海軍預備役中心（Navy Reserve Center-Toledo）指揮官瑞德（Jennifer Reid）中校同月20日遭拔官；「蒙哥馬利號」濱海戰鬥艦（LCS 8）在同月30日同時失去艦長贊伯蘭（Richard Zamberlan）中校和副艦長隆柏格（Phillip Lundberg）中校；「伊格納修斯號」神盾驅逐艦（DDG 117）艦長塞維洛（Jeffrey Servello）中校則於本月6日被調離現職。

根據報導，這5名中校被解除職位的理由各不相同，金斯據稱是因拒絕接種新冠肺炎（COVID-19）疫苗；瑞德遭拔官的理由還不清楚，僅稱「因未遵守合法命令而對其失去信心」；消息人士稱贊伯蘭和隆柏格被控有疑似性騷擾行為；塞維洛則因「未遵守適當艦上作業流程」被解職。

退役美國海軍中校、智庫「哈德遜研究所」（Hudson Institute）資深研究員克拉克（Bryan Clark）指出，美國海軍每年通常解除約40名單位領導軍官的職務，因此28天內有5人被拔官，速度確實出現顯著提升。

退役美國海軍上校、智庫「傳統基金會」（The Heritage Foundation）資深研究員沙德勒（Brent Sadler）則表示，美國海軍經常以「因未遵守合法命令而對其失去信心」一句話，掩蓋解除軍官職位背後的真正原因；但他認為，若該軍種要公開「玷汙」一名軍官的專業聲譽，其理由也應接受公眾檢視，否則在民眾暗自猜測下，「對所有人都沒有好處」。