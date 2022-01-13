台中市政府為推廣台中捷運沿線吃喝玩樂景點，打造捷運經濟圈，發起「捷運新經濟─台中邱比特計畫」，攜手台中捷運公司12日舉行計畫啟動記者會，期盼集結捷運沿線店家打團體戰、做伙拚經濟。首波活動「捷運創意短片節」預計於2月中旬展開徵選，將創造100種捷運創意遊程玩法，後續也將規劃更多活動，鼓勵民眾搭捷運去消費。

經發局長張峯源表示，捷運往往為周邊商業發展形成新經濟聚落，為進一步發揮捷運路網所帶動的周邊經濟效益，市府已成功爭取經濟部前瞻補助2000萬元，加上自籌款總經費2858萬元，推動「台中邱比特計畫」，以捷運綠線為弓、台灣大道為箭所構成的交通路網範圍為構想，盤點捷運沿線周邊店家共同行銷。

經發局說明，「台中邱比特計畫」有四大亮點，分別為「數位轉型」、「創意競賽」、「創新設備」及「主題活動」。計畫會串連捷運周邊店家運用直播及網站行銷，並在捷運站建置3D裸視及互動屏協助店家曝光，接著舉辦系列活動及競賽凝聚人氣、帶動話題，讓店家與民眾感受這條捷運帶來的活力與效益。首波活動「捷運創意短片節」師承巴塞隆納、首爾國際地鐵電影節，廣邀大專院校青年及捷運沿線店家提案，創造台中捷運100種玩法。

經發局指出，去年捷運綠線通車達成中台灣軌道建設里程碑，今年市府將更進一步透過公私協力合作，將周邊產業串聯起來，帶動市民與捷運共榮發展。誠摯邀請捷運沿線2公里內，經營食、宿、遊、購等相關業者朋友們，一起加入計畫，共同見證中捷軸線翻轉。

邱比特計畫數位選型