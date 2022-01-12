對於南港輪胎12日改派詮曄投資公司法人代表傳誠投顧董事長黃銘祐，可能是國揚集團掌門人侯西峰的人馬，國揚集團高層表示，黃銘祐目前擔任集團的中和羊毛公司董事，也活躍於會計師領域，並擔任多家公司的職位；但是對他出任南港輪胎法代此事，一無所悉。

12日國揚實業對於南港輪胎公告董事詮曄投資公司的法代，由原本的南港輪胎總經理詹彩雲，改為傳誠投顧董事長黃銘祐，表示並不知情，也不知道南港輪胎此次調整法代，與國揚有什麼關連。

不過，目前黃銘祐是擔任集團的中和羊毛公司董事的職位，2020年2月已就任，為專業會計師出身，並且活躍於許多公司。

中和羊毛的年報顯示，董事長為侯西峰的二千金侯嘉麒，董事之一則為傳誠投顧董事長黃銘祐。他是東吳大學會計系畢業，曾任資誠聯合會計師事務所副所長、資誠企管副董事長、中華民國會計師公會全聯會理事和監事等。

黃銘祐除了擔任中和羊毛董事之外，目前還擔任許多家公司董事長及獨董職位，包括：志成會計師事務所會計師、傳誠投顧董事長、傳誠旺旺投資董事長、和潤企業獨董、兆赫電子獨董、大魯閣獨董、瘋狂秀董事（傳誠旺旺的法人代表）、伯樂影業董事（兆豐銀的法人代表）等。

國揚的高層指出，黃銘祐是集團大家長侯西峰多年的好友，多年前曾擔任國揚實業為會計師之一，後來一直維持好友關係持續往來，所以2020年集團取得中和羊毛經營權之後，也邀請黃銘祐進入董事會，擔任董事；而黃銘祐擁有豐富、專業的學經歷背景，因此也被多家企業延攬進入董事會擔任獨董，而中和羊毛只是黃銘祐擔任董事的其中一家公司而已。

至於日後他進入南港輪胎董事會之後，會不會與國揚集團進一步合作，國揚高層表示，目前一無所悉。