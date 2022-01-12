國民黨在四大公投、中二補選、罷昶案連吞敗仗，黨主席朱立倫第一時間未現身，檢討聲浪四起，今天在中常會放低姿態稱願扛起失敗責難，晚間更在臉書發出簽字長文向支持者致歉，不過，許多藍營支持者並不買單，嗆聲要他辭職下台。

朱立倫晚間在臉書發出千字長文，再次強調要一肩扛起此次的失利，也不會放棄制衡執政黨，強調國民黨屬於大家，「絕對不是屬於任何個人」，對於年底九合一選舉，不管是提名或相關策略，他承諾所有黨內同志都能夠「共同來參與、共同來決策」，才能讓黨發揮最大的力量。

不過，儘管發出長文懺悔，仍難平息眾多藍營支持者的怨忿，許多人紛紛嗆聲，「被臭罵了一天出來扛責，這樣表現還能憾動諸候嗎？連基層黨員都不鳥你了，辭職吧！」、「身為黨主席，就算做秀也該去一下記者會吧，很失望。」、「第一時間已過，來不及了」、「唯一支持韓國瑜」、「就換個人吧，勸你找個2024能贏的人，好好幫他吧，就當幫中華民國，幫國民黨吧！」、「國民黨敗在自家人的手裡」。