日本動畫電影《夏日幽靈》起源於一張名為「Summer Ghost」的插畫作品，這張畫作是新銳畫師loundraw從家鄉到東京工作2年左右，為了回應大眾對自己的期望卻漸漸看不到未來，在相當辛苦的時期畫出來的作品，loundraw表示他在製作其他電影時，突然有了「用仙女棒可以見到死者」的靈感，當時的心境也跟他在繪製「Summer Ghost」時的心情重合，因此造就了這部電影的誕生。

loundraw以《我想吃掉你的胰臟》小說插畫聞名，年僅19歲就開始為出版小說繪製封面及插圖，擅長以光影營造氛圍又散發透明清新感的畫風也讓他的作品在網路上大受歡迎，他也參與了多部動畫製作，包含電影《名偵探柯南系列》3部作品的圖像版、《喬瑟與虎與魚群》概念設計，及以畫風精美聞名的TV動畫《Vivy -Fluorite Eyes Song-》的角色設計，更推出由原創並親自執導的《夏日幽靈》，攜手曾獲得本格推理大獎的知名作家乙一（安達寬高）擔綱編劇，打造出3位懷有煩惱的少男少女，在一個夏天中發生的青春奇幻故事。

負責編劇的知名作家乙一，在17歲以《夏天、煙火、我的屍體》獲得JUMP小說．非虛構大獎，正式以作家身分出道，並以《GOTH斷掌事件》獲得本格推理大獎，躍身成為人氣作家，乙一寫作風格多變，擅於細膩刻劃角色性格，驚悚奇幻的故事情節卻也有燒腦的推理成分，總是能讓書迷感到驚奇。這次透過製作人的推薦，請來乙一為該片操刀，loundraw也談到：「我本身就是乙一先生的書迷，他的故事裡有著陰暗面，卻也帶點幽默，有絕望就有救贖，我非常喜歡這樣的風格因此決定拜託他。」聲優陣容則找來曾獲聲優大賞新人男聲優獎的小林千晃、《光之美少女》聲優島袋美由利、《Free!》系列作品主演聲優島崎信長，以及前AKB48成員川榮李奈，共譜一段與「死亡」有關的青春奇幻物語。

該片描述人們謠傳的都市傳說「夏日幽靈」，是一個只有在夏天煙花綻放時才會出現的年輕女性幽靈，在網路上結識的3位少年少女杉崎友也、春川青、小林涼，他們各自懷有不同的煩惱，以及必須見到夏日幽靈的理由。片中關鍵人物「女性幽靈」找來川榮李奈配音，川榮李奈從團體「AKB48」畢業後，轉型成為演員，憑藉著好演技獲得關注，日前更因演出熱播日劇《3年A班》再掀風潮，這次挑戰非人類聲音演技，川榮李奈透露：「配音時我是坐在椅子上錄音，以最自然的狀態下輕鬆地挑戰這個角色。」她認為《夏日幽靈》是部可以鼓勵懷有煩惱，以及面對困難的人們的作品，更大讚loundraw導演：「導演所繪製的角色與情景既細緻又美麗，請務必到電影院觀賞。」該片28日在台上映。