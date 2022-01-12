性感網紅辛尤里擁有F級傲人上圍，去(2021)年5月她的輕生事件鬧得沸沸揚揚，還曾說：「我硬撐著活不是為了讓你們看笑話」；事件過後她轉趨低調平淡度日，但依然經常在社群頁面分享美照；今(12)日她一連分享兩張不露臉辣照，一張是在高鐵售票機前露出左側身「東半球」的美景，另一張是在浴缸裡只露出整條右腿，白晰好身材讓網友看得大呼過癮。其中「東半球」照還被臉書社團網友瘋狂轉載。

辛尤里今(12)日在臉書分享辣照，第一張照片她只露出左側方背影，身穿一件白灰色露背洋裝，細肩帶在後頸處打上蝴蝶結，讓她光滑的背部得以在光天化日下完全露出，這套洋裝的側後方完全不設防，有點「童貞殺」毛衣的味道，這也讓她美麗的「東半球」清晰可見，搭配下開到腰身的裸露程度，這樣的背殺美女大方在高鐵售票機前「買票」，來往的旅人恐怕都無心於時程表了。

辛尤里在這張照片簡短寫下：「百年經典」，網友大讚：「遇到你可以跟你合影簽名嗎？」、「一直被轉載」、「熙來攘往中，最令人囑目的迷人風情，超優~」、「怎沒通知一下在哪巧遇（來亂的）」、「其實昨天看到這張我就直覺想到是你，沒想到真的是，哈」、「穿這樣會害人坐過站」，其實這張照片是有網友【爆廢公社公開版】所發表，轉載率奇高。

另一張照片，辛尤里的姿勢應是側躺在白色橢圓形浴缸哩，水面上別無它物，只浮現出她從右臀、右大腿、右小腿到右腳，白皙的皮膚在水光映襯下格外顯得滋潤滑嫩；她寫道：「魯雞腿」；網友爆笑回應：「這是泡在檸檬愛玉裡嗎（辛尤里回：哈哈哈我笑死，我這是醉雞）」、「白斬雞的雞腿」、「看起來也太美味了吧，好想咬一口」、「看到無毛雞翅了」、「蜜大腿」、「好大雞腿」、「魯的真香喔！秀色可餐」。

辛尤里曾鬧輕生事件，後來逐漸想開，盡量把生活重心放在自己身上，她說：「但情緒低落時也是覺得想不開，但不管是今天的新聞報導還是前幾天朋友的開導談話，我想我不會想再鬧輕生了，輕生了最後只剩別人寫給你的故事，而過去的努力也不就是一起埋進土裡而已。」如今重新活得樂觀開朗搞笑，也令關心她的粉絲們感到寬慰。

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